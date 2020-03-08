بالفيديو.. متحدث الصحة: 600حالة بالعزل الصحي والمنزلي واستفادة 420 مواطنًا من مبادرة الإفصاح

قال المتحدث باسم وزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، إن هناك قرابة الـ٦٠٠ حالة موجودة حاليًا في العزل الصحي والمنزلي، لافتًا إلى استفادة ٤٢٠ مواطنًا من مبادرة الإفصاح.

وأشار متحدث الصحة، إلى أن التعامل مع هذه الحالات وفق الإجراءات والاحترازات الصحية الوقائية التي تُطبق مع هذه الحالات، وذلك بالوصول لهم والاطمئنان عليهم وكذلك تحديد ما إذا كانوا يحتاجون للعزل أو المكوث بالحجر الصحي.

وأضاف أن حالة الاشتباه تتم متابعتها بشكل مستمر، عبر أداة رصد قوية، ويتم تطبيق المعايير الصحية داخل المنشآت الصحية بالمملكة بشكل دقيق.