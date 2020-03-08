«هيئة الترفيه» توقّع مذكرة تفاهم مع «الأمن السيبراني» لحماية منصاتها من الهجمات

وقّعت «الهيئة العامة للترفيه»، اليوم الأحد، مذكرة تفاهم مع «الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز»، وذلك بمقر الهيئة في الرياض. ومثل الهيئة العامة للترفيه في توقيع الاتفاقية المدير التنفيذي لقطاع الخدمات المشتركة إبراهيم المقبل، فيما مثل الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز، نائب الرئيس التنفيذي لقسم التسويق عبدالله القاسم. وتهدف مذكرة التفاهم إلى استفادة «الهيئة» من مشروع «منصة مكافآت الثغرات»، الذي يسعى إلى حماية المنشآت من الهجمات الإلكترونية، وتوفير الكثير من التكاليف المتعلقة بعمليات الأمن السيبراني؛ حيث يأتي ذلك ضمن سعي الهيئة إلى تعزيز الحماية لكل المواقع والمنصات الإلكترونية الخاصة بها، من أي هجمات إلكترونية محتملة، وتقليل المخاطر السيبرانية.

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