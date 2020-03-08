السعودية اليوم / سمو أمير منطقة جازان يوجه بتعليق نظام البصمة بالإمارة والمحافظات والمراكز التابعة لها



جيزان 13 رجب 1441 هـ الموافق 08 مارس 2020 م واس

‏وجه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان اليوم، بتعليق نظام البصمة مؤقتا لضبط إجراءات الحضور والانصراف بديوان إمارة المنطقة والمحافظات والمراكز التابعة لها .

‏ويأتي التوجيه انطلاقاً من اهتمام وحرص سموه على صحة منسوبي ‫الإمارة‬ والتصدي لإنتشار فايروس كورونا لحين ورود مايفيد بالقضاء عليه، وإمكانية استخدام جهاز البصمة بكل أمان.

// انتهى//

19:32ت م

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