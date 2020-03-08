السعودية اليوم / العثور على جثة قيادي بمصراته ملقاة في منطقة صلاح الدين بطرابلس



طرابلس 13 رجب 1441 هـ الموافق 08 مارس 2020 م واس

أكدت مصادر العثور على جثة القيادي بقوات مصراته التابعة لحكومة الوفاق الليبية محمد ارفيدة، الليلة الماضية، في حي صلاح الدين بطرابلس.

وأوضحت المصادر أن جثة مسؤول الحماية بعمارات صلاح الدين محمد ارفيدة المصراتي، وُجدت ملقاة أمام عمارة H4 في حي صلاح الدين بالعاصمة طرابلس، ما يشير إلى أنه تمت تصفيته.

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19:05ت م

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