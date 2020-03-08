السعودية اليوم / وزير الدولة بالخارجية السودانية يلتقي مدير مكتب برنامج الغذاء العالمي بالسودان



الخرطوم 13 رجب 1441 هـ الموافق 08 مارس 2020 م واس

التقى وزير الدولة بوزارة الخارجية السودانية عمر قمر الدين بمكتبه اليوم، مدير مكتب برنامج الغذاء العالمي بالسودان حميد نورو.

وجرى خلال اللقاء استعراض البرامج التي يقوم بها البرنامج في ولايات السودان المختلفة، وسعي برنامج الغذاء العالمي لإنجاح برنامج وإحلال الأمن الغذائي بالسودان بحلول عام 2030م وذلك ضمن أهداف التنمية المستدامة، والأشادة بتعاون الحكومة السودانية في تسهيل مهام برنامج الغذاء العالمي في السودان.

من جانبه ثمَّن قمر الدين البرامج التي يقوم بها برنامج الغذاء العالمي في السودان، مؤكداً دعم وتعاون الحكومة الكامل في تذليل جميع العقبات التي تواجهه في البلاد.

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18:56ت م

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