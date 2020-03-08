السعودية اليوم / جمهورية سيراليون توفد ممثلين لها للبدء في العمل بمقر مركز التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب في الرياض



الرياض 13 رجب 1441 هـ الموافق 08 مارس 2020 م واس

أعلن التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب بأن جمهورية سيراليون الدولة العضو في التحالف الإسلامي قد أوفدت ممثلين لها للبدء في العمل بمقر مركز التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب بالرياض ليصل بذلك إجمالي عدد الدول التي يعمل حالياً ممثلون لها في مركز التحالف الإسلامي العسكري إلى 21 دولة.

وتشمل هذه الدول (أفغانستان والبحرين وبنغلاديش وجمهورية بنين وجزر القمر والجابون وجمهورية جامبيا والأردن والكويت ولبنان وليبيا ومالي والجمهورية الإسلامية الموريتانية والنيجر وعُمان وفلسطين والمملكة العربية

الجدير بالذكر أن التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب يتكون من إحدى وأربعين دولة عضو تعمل سويا لتنسيق وتكثيف جهودها الفردية في الحرب الدولية على الإرهاب والتطرف العنيف والانضمام، فضلاً عن ذلك إلى الجهود الدولية الأخرى في حفظ الأمن والسلم الدوليين.

وترتكز مهمة مركز التحالف الإسلامي على إقامة شراكات استراتيجية بين الدول الأعضاء والداعمة والمنظمات الدولية من أجل رفع القدرات وتبادل أفضل الممارسات الدولية والمعلومات والخبرات في مجال محاربة الإرهاب.

// انتهى //

18:51ت م

0201



الرياض 13 رجب 1441 هـ الموافق 08 مارس 2020 م واسأعلن التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب بأن جمهورية سيراليون الدولة العضو في التحالف الإسلامي قد أوفدت ممثلين لها للبدء في العمل بمقر مركز التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب بالرياض ليصل بذلك إجمالي عدد الدول التي يعمل حالياً ممثلون لها في مركز التحالف الإسلامي العسكري إلى 21 دولة.وتشمل هذه الدول (أفغانستان والبحرين وبنغلاديش وجمهورية بنين وجزر القمر والجابون وجمهورية جامبيا والأردن والكويت ولبنان وليبيا ومالي والجمهورية الإسلامية الموريتانية والنيجر وعُمان وفلسطين والمملكة العربية السعودية وجمهورية سيراليون والسودان والإمارات العربية المتحدة واليمن).الجدير بالذكر أن التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب يتكون من إحدى وأربعين دولة عضو تعمل سويا لتنسيق وتكثيف جهودها الفردية في الحرب الدولية على الإرهاب والتطرف العنيف والانضمام، فضلاً عن ذلك إلى الجهود الدولية الأخرى في حفظ الأمن والسلم الدوليين.وترتكز مهمة مركز التحالف الإسلامي على إقامة شراكات استراتيجية بين الدول الأعضاء والداعمة والمنظمات الدولية من أجل رفع القدرات وتبادل أفضل الممارسات الدولية والمعلومات والخبرات في مجال محاربة الإرهاب.// انتهى //18:51ت م0201

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