السعودية اليوم / مؤسسة النقد تحث المؤسسات المالية على التفاعل مع حملة التوعية للوقاية من "كورونا"



الرياض 13 رجب 1441 هـ الموافق 08 مارس 2020 م واس

أكدت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" على جميع المؤسسات المالية الخاضعة لإشرافها، المُساهمة في الحملة التوعوية للتعريف بالتدابير الوقائية للتعامل مع فيروس كورونا الجديد (COVID-19).

وأوضحت مؤسسة النقد في تعميم موجه إلى المؤسسات المالية العاملة في المملكة (البنوك والمصارف، شركات التمويل، الشركات العاملة في قطاع التأمين)، أنه في إطار التعاون القائم فيما بينها ووزارة الصحة في عدد من المجالات ومنها تعزيز الجهود ونشر الوعي الصحي لدى كافة أفراد المجتمع حول الإجراءات والتدابير الوقائية للتعامل مع فيروس كورونا الجديد (COVID-19)، فإنها تحث جميع المؤسسات المالية على المُساهمة في هذه الحملة من خلال نشر رسائل توعوية للوقاية من فيروس كورونا الجديد، وذلك من خلال قنوات التواصل المختلفة الخاصة بها، ومنها على سبيل المثال: وسائل التواصل الاجتماعي، مراكز وفروع تلك المؤسسات، شاشات أجهزة الصرف الآلي، والمواقع الإلكترونية، والرسائل النصية SMS.

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18:50ت م

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