السعودية اليوم / ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في بريطانيا إلى 273



لندن 13 رجب 1441 هـ الموافق 08 مارس 2020 م واس

أكدت إدارة الصحة والرعاية الاجتماعية في بريطانيا اليوم أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد ارتفع إلى 273 حالة من 209 حالات في اليوم السابق.

وأوضحت الحكومة أنه تم فحص أكثر من 23500 شخص في بريطانيا، مضيفةً أنه توفي حتى الآن اثنان أثبتت الفحوص إصابتهما بفيروس كورونا.

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18:39ت م

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