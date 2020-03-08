السعودية اليوم / الأمين العام للتحالف الإسلامي العسكري يستقبل نائبة رئيس لجنة الصداقة البرلمانية الفرنسية السعودية



الرياض 13 رجب 1441 هـ الموافق 08 مارس 2020 م واس

استقبل الأمين العام للتحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب اللواء الطيار الركن محمد بن سعيد المغيدي اليوم, نائبة رئيس لجنة الصداقة البرلمانية الفرنسية

ورحب المغيدي بالجميع، مؤكدًا أهمية الجهود التي تبذلها فرنسا في محاربة الإرهاب, مسلطا الضوء على أهداف التحالف ومبادراته إضافة إلى الإنجازات التي حققها في مجال محاربة الإرهاب من خلال الجهود المشتركة بين الدول الأعضاء في المجالات الفكرية والإعلامية ومجال محاربة تمويل الإرهاب إضافة إلى المجال العسكري.

وأكد اللواء المغيدي أن فرنسا من الدول المهمة في محاربة الإرهاب والتطرف العنيف في المنطقة ومن الدول الداعمة للتحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب، مشددًا على أهمية التعاون المشترك وتبادل التجارب والخبرات بين الجانبين.

من جانبها، أعربت لكرافي عن تقديرها للجهود التي يبذلها التحالف في محاربة الإرهاب ومكافحة أيديولوجيا التنظيمات المتطرفة، وتكثيف جهود الدول الأعضاء في التحالف في الحرب الدولية على الإرهاب.

مما يذكر أن التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب يضم إحدى وأربعين دولةً عضوًا، تعمل معًا لتنسيق وتكثيف جهودها في الحرب الدَّولية على التطرف العنيف والإرهاب والانضمام إلى الجهود الدَّولية الأخرى الرامية إلى حفظ الأمن والسِّلم الدَّوليين.

// انتهى //

18:21ت م

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الرياض 13 رجب 1441 هـ الموافق 08 مارس 2020 م واساستقبل الأمين العام للتحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب اللواء الطيار الركن محمد بن سعيد المغيدي اليوم, نائبة رئيس لجنة الصداقة البرلمانية الفرنسية السعودية أمال إميليا لكرافي والوفد المرافق لها، وذلك في مقرّ التحالف بالرياض.ورحب المغيدي بالجميع، مؤكدًا أهمية الجهود التي تبذلها فرنسا في محاربة الإرهاب, مسلطا الضوء على أهداف التحالف ومبادراته إضافة إلى الإنجازات التي حققها في مجال محاربة الإرهاب من خلال الجهود المشتركة بين الدول الأعضاء في المجالات الفكرية والإعلامية ومجال محاربة تمويل الإرهاب إضافة إلى المجال العسكري.وأكد اللواء المغيدي أن فرنسا من الدول المهمة في محاربة الإرهاب والتطرف العنيف في المنطقة ومن الدول الداعمة للتحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب، مشددًا على أهمية التعاون المشترك وتبادل التجارب والخبرات بين الجانبين.من جانبها، أعربت لكرافي عن تقديرها للجهود التي يبذلها التحالف في محاربة الإرهاب ومكافحة أيديولوجيا التنظيمات المتطرفة، وتكثيف جهود الدول الأعضاء في التحالف في الحرب الدولية على الإرهاب.مما يذكر أن التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب يضم إحدى وأربعين دولةً عضوًا، تعمل معًا لتنسيق وتكثيف جهودها في الحرب الدَّولية على التطرف العنيف والإرهاب والانضمام إلى الجهود الدَّولية الأخرى الرامية إلى حفظ الأمن والسِّلم الدَّوليين.// انتهى //18:21ت م0193

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