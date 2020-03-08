السعودية اليوم / ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا في الجزائر إلى 20 حالة



الجزائر 13 رجب 1441 هـ الموافق 08 مارس 2020 م واس

أعلنت وزارة الصحة الجزائرية اليوم عن تسجيل حالة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) ليرتفع بذلك العدد الإجمالي إلى 20 حالة مؤكدة من بينهم 17 حالة تنتمي إلى نفس العائلة.

وأكدت الوزارة في بيان، أن "الحالة الجديدة التي تم تسجيلها اليوم تتعلق بجزائرية أقامت بإسبانيا".

من جهة أخرى، أكد البيان أنه "تم إعادة الشخص المصاب، الذي خرج من الحجر الصحي والذي لم تظهر عليه أعراض المرض، إلى المستشفى وهو الآن تحت المراقبة الطبية".

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17:08ت م

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