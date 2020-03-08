السعودية | النائب العام يوجه دوائر الرقابة على السجون ودور التوقيف بتحقيق أقصى معايير الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس كورونا الجديد

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن النائب العام يوجه دوائر الرقابة على السجون ودور التوقيف بتحقيق أقصى معايير الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس كورونا الجديد والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 7:43 مساءً, 8 مارس 2020 م المناطق - واس صرح مصدر مسؤول في النيابة العامة بأنه وفقاً للتوجيهات الملكية الكريمة بشأن الجهود المبذولة للقضاء على فيروس كورونا الجديد(COVID-19) وسبل تحصين المجتمعات وتَوقّيها منه، والمتسقة مع مساعي وتطلعات المنظمات العالمية والدولية فقد صدر توجيه معالي النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب لدوائر الرقابة على السجون ودور التوقيف بالتأكيد على الجهات المعنية برفع معايير الإجراءات الاحترازية والوقائية وتطبيق أفضل الأساليب داخل السجون ودور التوقيف والإصلاحيات، ومراعاة توافر تلك المعايير الصحية أوقات زيارة ذويهم لهم أو حال نقلهم خارج السجون ودور التوقيف، والعمل مع المختصين على تنمية سبل زيادة الوعي بطرق التعامل مع هذا الفيروس وتوقّيه وسبل التحصّن منه والتعقيمات اللازمة بشأنه، تعزيزاً للإجراءات المتعلقة بصحة وسلامة السجين والموقوف، وزيادة الطمأنينة تجاههم.

كما أوضح المصدر أن النائب العام وجه برفع تقرير مفصّل عن تلك الإجراءات التدبيرية، والحرص على الكشف الدوري على المسجونين والموقوفين تأكيداً على سلامة صحتهم وتوعية لهم بطرق تجنيبهم الإصابة بهذا الفيروس المنتشي عالمياً.

وأكد المصدر أن هذه الجهود من النيابة العامة تأتي تماشياً مع ما أكد عليه مجلس الوزراء في جلسته الماضية بشأن الإجراءات الاحترازية التي تتخذها المملكة بشكل مؤقت في مواجهة فيروس (كورونا) الجديد يأتي استكمالاً للجهود الرامية إلى توفير أقصى درجات الحماية والسلامة لأفراد المجتمع.

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