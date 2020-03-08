السعودية | وزير الاتصالات يدشن برنامج تمكين المرأة في القطاع

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دشن معالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله بن عامر السواحه في الرياض اليوم، برنامجا لتمكين المرأة في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، بحضور معالي نائب وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس هيثم العوهلي، ومعالي نائب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الدكتور عبدالله أبوثنين، ومعالي مديرة جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن الدكتورة إيناس العيسى.

ويأتي تدشين البرنامج على هامش فعاليات النسخة الثانية من ملتقى تمكين المرأة في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، وانطلاقاً من هدف رؤية المملكة لزيادة مشاركة المرأة في سوق العمل وإستراتيجية وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات التي تضمنت أولوية لتعزيز دور المرأة في القطاع.

ويهدف البرنامج إلى بناء منظومة رقمية تحتضن وتنمّي وتستقطب العقول والمهارات الداعمة لعملية التحول الرقمي، وزيادة فرص العمل النوعية للمرأة، مما سيرفع الإنتاجية الوطنية وينمي المحتوى المحلي التقني، ويساهم في بناء قطاع التكنولوجيا بمستوى تنافسي عالمي يحقق الاستدامة الاقتصادية.

ويعمل البرنامج على تفعيل دور المرأة من خلال 5 مسارات هي: رفع الوعي، والمهارات الرقمية، والابتكار وريادة الأعمال، والتمكين في المناصب القيادية في القطاع، وزيادة التوظيف للكوادر النسائية في القطاع من خلال تحسين مشاركة المرأة في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات عن طريق تفعيل البرامج والمبادرات الخاصة بالتوظيف.

فيما يهدف الملتقى الذي تشارك فيه أكثر من 20 متحدثة من الخبيرات بالمجال التقني، إلى تعزيز مشاركة المرأة في القطاع وتوجيه قدراتها من خلال استحداث برامج نوعية تساهم في تذليل الصعوبات، ورفع الوعي الرقمي لديهن، وتزويدهن بالمهارات الرقمية اللازمة، بالإضافة إلى تعزيز ثقافة الابتكار وريادة الأعمال، وتمكينهن في المناصب القيادية في القطاع، وزيادة توظيفهن فيه.

وأوضحت مديرة إدارة تمكين المرأة بوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات وضحى بن زرعة، أن الملتقى يؤكد على أهمية دور المرأة كشريك فاعل في تحقيق التنمية الشاملة في المملكة، وإبراز الإنجازات والمكاسب التي حققتها المرأة السعودية على صعيد قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، مشيدة بالدعم الكبير الذي يبذله القائمون على أمر الوزارة من أجل تنمية القدرات والمهارات والمعارف الرقمية لدى شباب وفتيات الوطن على حدٍ سواء، بما يسهم في تمكين الكوادر الوطنية في القطاع بالشكل الذي يسهم في تحقيق رؤية المملكة 2030 الهادفة إلى بناء مجتمع رقمي يسهم بفاعلية في تحقيق التنمية الشاملة، وبناء مستقبل أفضل للمملكة.

وجرى على هامش افتتاح الملتقى، توقيع مذكرة تفاهم لتفعيل شراكة بين وزارة الاتصالات وجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن في عدد من المجالات الرقمية أبرزها الابتكار وريادة الأعمال الرقمية، وتطوير برامج الدبلومات القصيرة (Sigma Degree)، إضافةً إلى تقديم منح الأكاديمية السعودية الرقمية للطالبات على وشك التخرج، وترشيح وتأهيل سفراء تقنيات المستقبل، إلى جانب التعاون في مجالات تمكين المرأة في القطاع ويتضمن ذلك إقامة ملتقى سنوي بمقر الجامعة، وبموجب المذكرة سيتم العمل على تطوير المهارات الرقمية للخريجات، وتقديم الدعم لهن فيما يتعلق بالتوظيف من خلال برنامج التوظيف، وسيتعاون الجانبان على نشر المعرفة الرقمية من خلال مبادرتي «العطاء الرقمي، المعرفة الرقمية».

يشار إلى أن الملتقى وخلال يومي انعقاده سيقدم العديد من ورش العمل، والجلسات الحوارية، ومحاضرات التواصل المهني، ومنصات الإلهام، التي ستتناول العديد من المحاور والموضوعات المهمة أبرزها “مهارات المستقبل، الأمية الرقمية، الفجوة في القدرات الرقمية لدى المرأة، تجربة مسرعات الأعمال” وغيرها من الموضوعات ذات الصلة.