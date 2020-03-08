فيديو.. تعاون أهالي القطيف في تنفيذ قرار تعليق الدخول والخروج

2020-03-08

متابعات الخليج 365 - القطيف

أكد جميع المواطنين في القطيف تفهمهم لقرار تعليق الدخول إلى المحافظة والخروج منها بشكل مؤقت تنفيذًا لقرار وزارة الداخلية ضمن إجراءات مواجهة تفشي فيروس كورونا فيها.

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وأظهر مقطع فيديو بثته قناة الإخبارية تعاون المواطنين في تنفيذ قرار تعليق الدخول والخروج من محافظة القطيف حيث لا يُسمح إلا بخروج الشاحنات الكبيرة بعد التأكد من وجهتها فيما تسهل الجهات الأمنية عودة أبناء المحافظة إلى منازلهم.

ولفت مراسل الإخبارية إلى أن حركة النقل التجاري والتمويني من وإلى محافظة القطيف في الوقت الحالي طبيعية حيث لم يتم تعليقها.

وكانت وزارة الداخلية أعلنت عدة إجراءات بعد ثبوت 11 إصابة بفيروس كورونا في القطيف تضمنت ما يلي:

تعليق الدخول والخروج من محافظة القطيف مؤقتًا (من سيهات جنوبًا إلى صفوى شمالًا). تمكين العائدين من سكان المحافظة من الوصول إلى منازلهم. وقف العمل في جميع الدوائر الحكومية والمؤسسات الخاصة، زيادة في الإجراءات الاحترازية لمنع احتمالات انتقال العدوى، مع استثناء المرافق الأساسية لتقديم الخدمات الأمنية والتموينية والضرورية؛ مثل الصيدليات والمحلات التموينية ومحطات الوقود والمرافق الصحية والبيئية والبلدية والأمنية، مع أخذ الاحتياطات الصحية اللازمة. تمكين النقل التجاري والتمويني من التحرك من وإلى المحافظة، مع أخذ الاحتياطات الصحية اللازمة. سيتم منح كل من أثر عليه هذا الإجراء إجازة صحية مصدرة إلكترونيًا ومعتمدة من وزارة الصحة.

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