“المواطن” توثق.. إزالة حظائر عشوائية لعمالة مخالفة قرب مرمى نفايات بأبها

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“متابعات الخليج 365” توثق.. إزالة حظائر عشوائية لعمالة مخالفة قرب مرمى نفايات بأبها
متابعات الخليج 365- حسن عسيري - أبها
وثّقت صحيفة “متابعات الخليج 365“، صباح اليوم إزالة مجموعة من المنازل والحظائر العشوائية التي كان يسكنها عمالة مخالفة لنظام الإقامة والعمل في مرمى النفايات بجبل أم الركب قرب أبها في حملة واسعة في إطار تحسين ومعالجة التشوه البصري الناتج من هذه التكوينات العشوائية.
وتمت الاستجابة بعد نشر مواطن لمقطع فيديو لعمالة مخالفة تقيم بالقرب من مرمى النفايات.
وأوضح متابعات الخليج 365، في مقطع متداول أنه يوجد بيوت ومنازل لعمالة مخالفة لأنظمة الإقامة والعمل والجوازات، حيث تقوم بأخذ ما يصلح لها من المعدات التي تُلقى في الموقع، الذي لا يبعد عن منطقة عسير سوى كيلومترات بسيطة.
ووجّه متابعات الخليج 365 رسالته عبر مقطع الفيديو للمسؤولين في المنطقة بشأن الخطر الذي تشكله هذه العمالة المخالفة على المنطقة والسكان وعلى أبناء المنطقة من ترويج للمخدرات والمسكرات، مخاطبًا المسؤولين في المنطقة للقيام بجولة، خاصة أن المكان يقع وسط مدينة أبها، وفي وقت لاحق تجاوبت أمانة منطقة عسير والجهات الرسمية في المنطقة وأزالت تلك المخلفات.
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