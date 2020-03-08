متحدث الصحة : فحصنا 400 من مخالطي مصابي كورونا

2020-03-08

متابعات الخليج 365 - الرياض

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كشف متحدث الصحة الدكتور محمد العبدالعالي عن تفاصيل الحالات الـ11 المصابة بفيروس كورونا في السعودية مشيرًا إلى أن 7 منهم ارتبطت بالسفر إلى إيران، وحالة واحدة قدمت من العراق، و3 حالات من النساء هن زوجات لمصابين بالفيروس.

ولفت إلى أنه يتم تقديم كل الرعاية الصحية لمصابي كورنا كاشفًا أن الوضع الصحي مستقر بشكل عام.

ولفت إلى أنه تم فحص 400 من مخالطي المصابين بفيروس كورونا الجديد لضمان عدم انتشار الفيروس.

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