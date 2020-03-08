، "الموارد والتنمية" بالرياض تشارك بـ15 برنامجًا في "اليوم العالمي للدفاع المدني" ،

محمد بن مسعود - الدمام - اشتملت على محاضرات توعوية وأركان تعريفية وتطبيق تجارب الإخلاء الوهمية

شارك فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض والمراكز والدور التابعة له، في فعاليات "اليوم العالمي للدفاع المدني" بأكثر من 15 برنامجًا خارجيًا وداخليًا بالتعاون مع إدارات الدفاع المدني وعدد من الجهات واللجان.

نظم الفعاليات كل من: فرع الوزارة بمنطقة الرياض وتأهيل الذكور ورعاية المسنين بوادي الدواسر ودار الملاحظة الاجتماعية ومراكز التنمية بالأفلاج والقويعية، وكذلك مراكز تأهيل الإناث بحي القدس والدرعية بالرياض وشقراء ورعاية المسنات ومؤسسة رعاية الفتيات بالرياض ودار الحضانة الاجتماعية بالرياض ودارالتربية للبنات بالدرعية، بالإضافة لمركز الرعاية النهارية لحالات التوحد والقسم النسائي بمكتب التسول بالرياض.

واشتملت الفعاليات على مجموعة من المحاضرات التوعوية عن دور الدفاع المدني عُرض خلالها أفلام وثائقية تشرح مصادر الحرائق وكيفية التعامل مع الأخطار الناجمة عنها.

وصاحب الفعاليات أركان تعريفية، بالإضافة إلى تطبيق تجارب الإخلاء الوهمية لنشر ثقافة الأمن والسلامة بين المستفيدين من الرعاية والعاملين معهم وتنمية مهاراتهم في التعامل مع أدوات السلامة.

وشاركت مجموعة أخرى من المراكز والدور في الفعاليات الخارجية التي أقيمت بتلك المناسبة والتي توضح أبرز إجراءات السلامة ودور رجال الدفاع المدني في خدمة المجتمع.

وتأتي تلك الفعاليات والمشاركات ضمن خطط الفرع للمشاركة المجتمعية والتعاون مع كافة قطاعات الدولة ومؤسساتها، حيث تحرص جميع المكاتب والمراكز والدور الإيوائية التابعة له على توعية المستفيدين والمستفيدات بمختلف فئاتهم وأعمارهم بمصادر الأخطار التي قد تضر بهم، وطرق الوقاية منها.

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وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض اليوم العالمي للدفاع المدني