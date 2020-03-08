- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
أقر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم (الأحد)، بمقتل 59 جنديًّا تركيًّا في مدينة إدلب السورية خلال شهر.
وذكر "أردوغان" في كلمة له بمناسبة اليوم العالمي للمرأة في إسنطبول، أن الجيش التركي رد على مقتل جنوده بقتل 3400 عنصر من عناصر النظام السوري.
واعتبر أن "توجيه النظام السوري قواته نحو إدلب في وقت يخضع فيه ثلث أراضيه للأكراد، يشير إلى غايات ومآرب أخرى"؛ وفقًا لما أوردته وكالة الأناضول.
وزعم أن "هدف تركيا خلق أجواء مناسبة لعودة 3.6 ملايين سوري على أراضيها و1.5 مليون في إدلب على حدودها إلى منازلهم بشكل آمن".
أردوغان إدلب
08 مارس 2020 - 13 رجب 1441 06:50 PM
زعم أن اجتياحه شمال سوريا يهدف لعودة اللاجئين"أردوغان" يعترف بمقتل 59 من جنوده في إدلب خلال شهر
أقر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم (الأحد)، بمقتل 59 جنديًّا تركيًّا في مدينة إدلب السورية خلال شهر.
وذكر "أردوغان" في كلمة له بمناسبة اليوم العالمي للمرأة في إسنطبول، أن الجيش التركي رد على مقتل جنوده بقتل 3400 عنصر من عناصر النظام السوري.
واعتبر أن "توجيه النظام السوري قواته نحو إدلب في وقت يخضع فيه ثلث أراضيه للأكراد، يشير إلى غايات ومآرب أخرى"؛ وفقًا لما أوردته وكالة الأناضول.
وزعم أن "هدف تركيا خلق أجواء مناسبة لعودة 3.6 ملايين سوري على أراضيها و1.5 مليون في إدلب على حدودها إلى منازلهم بشكل آمن".
، "أردوغان" يعترف بمقتل 59 من جنوده في إدلب خلال شهر ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اخبار العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم
كانت هذه تفاصيل خبر "أردوغان" يعترف بمقتل 59 من جنوده في إدلب خلال شهر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.