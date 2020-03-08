محمد بن مسعود - الدمام - سقطت عليها أثناء محاضرة التربية البدنية العملية تَعَرّضت طالبة بجامعة حائل لإصابة طفيفة بالرأس، بعد سقوط عارضة المرمى عليها في ملعب كرة القدم داخل مجمع كليات البنات بأجا أثناء محاضرة التربية البدنية العملية. وأوضح متحدث الجامعة سعود البلوي، أن إحدى الطالبات تعرّضت لإصابة طفيفة في الرأس في ملعب مجمع كليات البنات بأجا؛ إثر سقوط مرمى كرة القدم لشدة الهواء. وأضاف "البلوي" أن الطالبة المصابة تَلَقّت الإسعافات الأولية والعناية اللازمة في العيادات الطبية الجامعية، ثم نُقلت إلى المستشفى لعمل الأشعة اللازمة، واتضح أنها سليمة وخرجت برفقة ذويها. جامعة حائل عارضة مرمى تُصيب رأس طالبة بجامعة حائل خالد السليمي الخليج 365 2020-03-08 تَعَرّضت طالبة بجامعة حائل لإصابة طفيفة بالرأس، بعد سقوط عارضة المرمى عليها في ملعب كرة القدم داخل مجمع كليات البنات بأجا أثناء محاضرة التربية البدنية العملية. وأوضح متحدث الجامعة سعود البلوي، أن إحدى الطالبات تعرّضت لإصابة طفيفة في الرأس في ملعب مجمع كليات البنات بأجا؛ إثر سقوط مرمى كرة القدم لشدة الهواء. Advertisements وأضاف "البلوي" أن الطالبة المصابة تَلَقّت الإسعافات الأولية والعناية اللازمة في العيادات الطبية الجامعية، ثم نُقلت إلى المستشفى لعمل الأشعة اللازمة، واتضح أنها سليمة وخرجت برفقة ذويها. 08 مارس 2020 - 13 رجب 1441 06:37 PM سقطت عليها أثناء محاضرة التربية البدنية العملية سقطت عليها أثناء محاضرة التربية البدنية العملية تَعَرّضت طالبة بجامعة حائل لإصابة طفيفة بالرأس، بعد سقوط عارضة المرمى عليها في ملعب كرة القدم داخل مجمع كليات البنات بأجا أثناء محاضرة التربية البدنية العملية. وأوضح متحدث الجامعة سعود البلوي، أن إحدى الطالبات تعرّضت لإصابة طفيفة في الرأس في ملعب مجمع كليات البنات بأجا؛ إثر سقوط مرمى كرة القدم لشدة الهواء. وأضاف "البلوي" أن الطالبة المصابة تَلَقّت الإسعافات الأولية والعناية اللازمة في العيادات الطبية الجامعية، ثم نُقلت إلى المستشفى لعمل الأشعة اللازمة، واتضح أنها سليمة وخرجت برفقة ذويها. ، عارضة مرمى تُصيب رأس طالبة بجامعة حائل ،

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