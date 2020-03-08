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أعلنت أمانة العاصمة المقدسة، عن تأجيل موعد انطلاق مهرجان الزهور الثاني بمكة المكرمة، وذلك لأسباب وقائية ضد فيروس كورونا الجديد، وحرصاً على سلامة الجميع.
جاء ذلك تأكيداً لما نشرته "الخليج 365" أمس، نقلاً عن مصادر لم تستبعد تأجيل مهرجان الزهور الثاني بمكة المكرمة، المزمع إقامته خلال الأيام القليلة المقبلة كإجراء احترازي صحي لسلامة الزوار.أمانة مكة مهرجان الزهور الثاني بمكة فيروس كورونا الجديد
أمانة مكة تؤجل مهرجان الزهور الثاني كإجراء احترازي لمواجهة فيروس كوروناعبدالرزاق البجالي الخليج 365 2020-03-08
أعلنت أمانة العاصمة المقدسة، عن تأجيل موعد انطلاق مهرجان الزهور الثاني بمكة المكرمة، وذلك لأسباب وقائية ضد فيروس كورونا الجديد، وحرصاً على سلامة الجميع.
جاء ذلك تأكيداً لما نشرته "الخليج 365" أمس، نقلاً عن مصادر لم تستبعد تأجيل مهرجان الزهور الثاني بمكة المكرمة، المزمع إقامته خلال الأيام القليلة المقبلة كإجراء احترازي صحي لسلامة الزوار.
08 مارس 2020 - 13 رجب 1441
05:34 PM
تأكيداً لما نشرته "الخليج 365"
أعلنت أمانة العاصمة المقدسة، عن تأجيل موعد انطلاق مهرجان الزهور الثاني بمكة المكرمة، وذلك لأسباب وقائية ضد فيروس كورونا الجديد، وحرصاً على سلامة الجميع.
جاء ذلك تأكيداً لما نشرته "الخليج 365" أمس، نقلاً عن مصادر لم تستبعد تأجيل مهرجان الزهور الثاني بمكة المكرمة، المزمع إقامته خلال الأيام القليلة المقبلة كإجراء احترازي صحي لسلامة الزوار.
، أمانة مكة تؤجل مهرجان الزهور الثاني كإجراء احترازي لمواجهة فيروس كورونا ،
المصدر : الخليج 365
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