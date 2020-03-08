شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : الداخلية السعودية تعلن حالة الطوارئ وتعليق العمل في المؤسسات الحكومية.. ماذا يحدث الآن؟؟ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلنت وزارة الداخلية السعودية حالة الطوارئ في محافظة القطيف، ومنع الدخول إليها والخروج منها، وكذا تعليق العمل في المؤسسات الحكومية بالمحافظة.

قد يهمك ايضاً:

أول ظهور للأمير “بن نايف“ بعد إعلان اعتقاله برفقة عمه أحمد بن عبدالعزيز.. شاهد كيف أصبح؟؟ (صورة)

هكذا كانت النهاية.. مصاب بـ“كورونا“ يقترب من ترامب في مؤتمر سياسي كبير

عاجل : الداخلية السعودية تعلن حالة الطوارئ وتعليق العمل في المؤسسات الحكومية.. ماذا يحدث الآن؟؟



رواية سعودية رسمية تنسف كلما سبق: هذه هو “السبب الحقيقي“ لاعتقال الأميرين أحمد بن عبدالعزيز ومحمد بن نايف وليس مخطط الانقلاب!

تفاصيل مثيرة.. الصين خدعت العالم بقصة فيروس ‘‘كورونا’’ وتقلب الطاولة على الجميع.. شاهد ‘‘الحقيقة الكاملة‘‘

حيوان النمس يباغت ‘‘أفعى الكوبرا’’ فوق شجرة أرادت اصطياده فأصبحت هي الضحية خلال لحظة(شاهد إن كان قلبك قوي)

ميت يصرخ من داخل قبره: “أخرجوني من هنا“ وصدمة تنتاب المشيعين! (فيديو)

أفعى الكوبرا تقتل “طباخ صيني“ بعد أن قطع رأسها لطهيها وتقديم لحمها كوجبة شهية!.. شاهد النهاية الصادمة (فيديو)



حليمة بولند “عروسة بلاستيك”.. وعمليات تجميل غريبة تثير الجدل.. شاهد كيف أصبح شكلها؟؟



زوجة “ملياردير سعودي“ تُصاب بفيروس كورونا ووضعها في الحجر الصحي.. شاهد من تكون؟؟ (صور)



Advertisements

هل تذكرون بطل مسلسل ‘‘باب الحارة‘‘ العكيد معتز ؟؟.. لن تصدق كيف أصبح شكله اليوم؟ شاهد (صورة صادمة)



عبد الباري عطوان يكشف “تفاصيل جديدة“ عن مصير الأميرين احمد بن عبد العزيز ومحمد بن نايف ويفجر مفاجأة مزلزلة عما سيحدث في الأيام القادمة



عنكبوت عملاق يفترس “ثعبان ضخم“ بسرعة رهيبة.. شاهد كيف كانت نهايته صادمة بعد أن تسلل إلى بيت العنكبوت؟ (فيديو)



فتاة سعودية تنتحر وتترك رسالة صادمة هزت “المجتمع السعودي“.. شاهد ماورد فيها؟؟



أسد يلتهم “فتاة عشرينية“ كانت في نزهة.. لن تصدق كيف ذهبت إليه بأقدامها قبل أن ينهش جسدها حتى الموت؟ (فيديو)

مستشار محمد بن نايف يحسم الجدل بشأن “اعتقال الأمراء“ ويفجر مفاجأة: هذا ما كان سيحدث لولم يتحرك محمد بن سلمان



وصرح مصدر مسؤول في وزارة الداخلية أنه وفقًا للإجراءات الصحية الاحترازية الموصى بها من قبل الجهات الصحية المختصة، ونظرًا لأن جميع الحالات الإيجابية المسجلة الـ (11) الإحدى عشرة حالة الحاملة لفيروس كورونا الجديد covid19 هي من سكان محافظة القطيف، وحيث أن الممارسات المعمول بها دولياً لمنع انتشار الفيروس تتطلب التعامل على المستوى الجغرافي الذي تتواجد فيه حالات الإصابة، ولضرورة الأخذ بكافة الإجراءات الصحية الوقائية الموصى بها لمنع انتشار الفيروس بإذن الله، فقد تقرر مايلي:

1. تعليق الدخول والخروج من محافظة القطيف مؤقتًا (من سيهات جنوبا إلى صفوى شمالا).

2. تمكين العائدين من سكان المحافظة من الوصول إلى منازلهم.

3. وقف العمل في جميع الدوائر الحكومية والمؤسسات الخاصة، زيادة في الإجراءات الاحترازية لمنع احتمالات انتقال العدوى، مع استثناء المرافق الأساسية لتقديم الخدمات الأمنية والتموينية والضرورية؛ مثل الصيدليات والمحلات التموينية ومحطات الوقود والمرافق الصحية والبيئية والبلدية والأمنية، مع أخذ الاحتياطات الصحية اللازمة.

4. تمكين النقل التجاري والتمويني من التحرك من وإلى المحافظة، مع أخذ الاحتياطات الصحية اللازمة.

وسيتم منح كل من أثر عليه هذا الإجراء إجازة صحية مصدرة إلكترونيًا ومعتمدة من وزارة الصحة.

وأكد المصدر أن استمرار تعاون جميع المواطنين في تنفيذ الإجراءات الاحترازية، سيكون له أبلغ الأثر في إنجاح الإجراءات المتخذة، وتمكين الجهات الصحية المختصة من تقديم الرعاية الطبية الأفضل، لمنع انتشار الفيروس والقضاء عليه، ضمانًا لسلامة الجميع.