السفارة في القاهرة: إجراءات عودة المواطنين للمملكة لا تشترط الحصول على شهادة مخبرية

أكدت سفارة المملكة العربية السعودية بالقاهرة، أن إجراءات عودة سفر المواطنين إلى وطنهم، لا تشترط حصولهم على شهادة مخبرية (PCR).

وعبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، قالت السفارة: «ردًّا على الاستفسارات التي تلقتها السفارة، تود السفارة إفادة المواطنين السعوديين الكرام المقيمين والزائرين لجمهورية مصر العربية، بأن إجراءات عودتهم إلى وطنهم لا تشترط حصولهم على شهادة مخبرية (PCR)».

وأشارت إلى أنه تم تعميم ذلك على كل شركات الطيران المتجهة من مصر إلى المملكة، ومنها «الخطوط السعودية» و«مصر للطيران».

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