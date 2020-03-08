مصادر: تعميم مهم من التعليم بشأن كورونا والطلاب العائدين من 16 دولة

كشفت مصادر «عاجل» أن وزارة التعليم أصدرت تعميمًا مهمًّا، للعديد من الجهات التابعة لها، بشأن طريقة التعامل مع الطلبة القادمين 16 دولة، ضمن الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

وشملت الدول الواردة في التعميم كلًّا من (الصين وإيران وكوريا الجنوبية واليابان وسنغافورة وإيطاليا وألمانيا والهند وماليزيا ولبنان وباكستان وأذربيجان وأفغانستان والعراق ومصر والجزائر).

ووفق المصادر فقد صدر التعميم إلى جميع مدارس التعليم العام، وتحفيظ القرآن ورياض الأطفال الحكومي والأهلي والأجنبي. ومعاهد التربية الخاصة والتعليم المستمر.

وبحسب المصادر فقد ألزم التعميم الجهات التعليمية السابقة بالتالي:

يجب التواصل والتنسيق المباشر بشأن طلاب الدول الـ16 مع منسق مكافحة الأمراض المعدية بالصحة المدرسية وتزويده بالبيانات اللازمة (الاسم، السجل المدني، رقم التواصل ، رقم المدرسة)؛ للقيام بالإجراءات الاحترازية من حيث متابعة الحالة لمدة ١٤ يومًا.

تجنّب المخالطة المباشرة والاتصال الوثيق (من قبل الطلاب) مع الآخرين وتجنّب التجمعات حتى القضاء على ١٤ يومًا من تاريخ مغادرتهم الدول المذكورة.

عند انتهاء المدة المحددة دون ظهور أعراض يتم التوجه لإدارة الصحة العامة لاستكمال الإجراءات اللازمة.

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وذكر التعميم أن تلك الإجراءات تأتي بناء على البيان الصادر من المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها، والخاص بتعريف الحالة المشتبه بها بإصابتها بفيروس كورونا المستجد.

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