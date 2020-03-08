الإحصاء: المرأة السعودية نصف المجتمع ورؤية المملكة 2030 أتاحت لها دورًا كبيرًا في التنمية

أصدرت الهيئة العامة للإحصاء (GASTA) اليوم الأحد, تقريرًا خاصًا عن المرأة السعودية بعنوان: «المرأة السعودية شريك النجاح»؛ حيث تعُد المرأة السعودية عنصرًا مهمًا من عناصر القوة المساهمة في التنمية الوطنية في جميع المجالات.

واعتمد التقرير على 166 مؤشرًا إحصائيًّا خاصًا بالمرأة السعودية في الفئة العمرية (15 سنة فأكثر) استنادًا لنتائج أحدث 11 مسحًا من مسوح الهيئة العامة للإحصاء، فضلًا عن البيانات السجلية؛ وذلك للوصول إلى إحصاءات متنوعة عن المرأة في مختلف المجالات الاجتماعية، والاقتصادية، والتعليمية، والصحية، والثقافية، والترفيهية، إلى جانب مسوح البيانات السجلية لوزارات الداخلية، والتعليم، والشؤون البلدية والقروية، والصحة، إضافة إلى المرصد الوطني للمرأة، ومجموعة البنك الدولي.

وأظهرت نتائج التقرير الصادر من الهيئة العامة للإحصاء أن السعوديات يمثلن نصف المجتمع تقريباً بنسبة (49%) من إجمالي السكان (15 سنة فأكثر) بنسب متقاربة في معظم المناطق الإدارية، في حين بلغ متوسط عمر السعوديات 28 سنة، كما أن نصف السعوديات أعمارهن أقل من 27 سنة.

وأشار التقرير إلى أن رؤية المملكة 2030 أسهمت في تعزيز مكانة المرأة وحصولها على مزيد من الحقوق عن طريق التمكين على الصعيد الوطني والدولي؛ ما أتاح للمرأة القيام بدور مهم في التنمية؛ حيث أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، في 26 سبتمبر 2017م بإصدار رخص قيادة المرأة للسيارات، وبدأ التنفيذ في 24 / 6 / 2018م، ومنذ ذلك الحين وحتى 20 يناير من العام الجاري 2020م بلغ إجمالي رخص القيادة الصادرة للمرأة في المملكة (174,624) رخصة قيادة منها (84,8%) سعوديات حاصلات على رخصة قيادة، كما شكّلت مناطق: الرياض، ومكة المكرمة، والمنطقة الشرقية أكبر نسبة من التراخيص؛ إذ بلغت (90%) من إجمالي الرخص الصادرة للسعوديات.

وأوضح التقرير أن نسبة الإناث (15- 64) سنة بالنسبة لإجمالي الإناث في المملكة ضمن (متوسط) النساء اللاتي في سن العمل في دول مجموعة العشرين، كما أظهرت نتائج التقرير أن رياضة المشي الأكثر تفضيلا بين السعوديات بنسبة (82,5%)، كذلك تشكل المشتغلات السعوديات في سوق العمل ما نسبته 35% من إجمالي المشتغلين السعوديين.

Advertisements

تجدر الإشارة إلى أن اليوم العالمي للمرأة هو احتفال عالمي يوافق اليوم الثامن من شهر مارس من كل عام، ويقام للدلالة على الاحترام العام، وتقدير المرأة لإنجازاتها الكثيرة في مختلف المجالات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية.

اقرأ أيضًا:

في اليوم العالمي للمرأة.. 13 إجراء عزز دور السعوديات في المجتمع

جامعة الأميرة نورة: 18 قرارًا مكّنت المرأة ورفعت نسبة مشاركتها في نهضة الوطن