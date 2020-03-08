وزارة الداخلية: تعليق الدخول والخروج من محافظة القطيف مؤقتًا

صرح مصدر مسؤول في وزارة الداخلية بتعليق الدخول والخروج من محافظة القطيف مؤقتًا، وتمكين العائدين من سكان المحافظة من الوصول إلى منازلهم.

وأضاف المصدر أنّ ذلك يأتي وفقًا للإجراءات الصحية الاحترازية الموصي بها من قبل الجهات الصحية المختصة، ونظرًا لأنَّ جميع الحالات الإيجابية المسجلة الـ (11) الحاملة لفيروس كورونا الجديد covid19 هي من سكان محافظة القطيف.

وتابع المصدر أنه حيث إن الممارسات المعمول بها دوليًا لمنع انتشار الفيروس تتطلب التعامل على المستوى الجغرافي الذي تتواجد فيه حالات الإصابة، ولضرورة الأخذ بجميع الإجراءات الصحية الوقائية الموصى بها لمنع انتشار الفيروس .

وأضاف المصدر أنه تقرر أيضًا وقف العمل في جميع الدوائر الحكومية والمؤسسات الخاصة، زيادة في الإجراءات الاحترازية لمنع احتمالات انتقال العدوى، مع استثناء المرافق الأساسية لتقديم الخدمات الأمنية والتموينية والضرورية؛ مثل الصيدليات والمحلات التموينية ومحطات الوقود والمرافق الصحية والبيئية والبلدية والأمنية، مع أخذ الاحتياطات الصحية اللازمة.

Advertisements

وتابع أنه تقرر «تمكين النقل التجاري والتمويني من التحرك من وإلى المحافظة، مع أخذ الاحتياطات الصحية اللازمة».

وأوضح أنه سيتم منح كل من أثر عليه هذا الإجراء إجازة صحية مصدرة إلكترونيًا ومعتمدة من وزارة الصحة.

وأكد المصدر أن استمرار تعاون جميع المواطنين في تنفيذ الإجراءات الاحترازية، سيكون له أبلغ الأثر في إنجاح الإجراءات المتخذة، وتمكين الجهات الصحية المختصة من تقديم الرعاية الطبية الأفضل، لمنع انتشار الفيروس والقضاء عليه، ضمانًا لسلامة الجميع.

