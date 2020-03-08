لمكافحة انتشار «كورونا».. كيفية تطبيق إجراءات العزل المنزلي بنجاح؟

دعت وزارة الصحة، مساء أمس، السبت، كل من كان في إيطاليا وكوريا الجنوبية ومصر ولبنان، خلال الأسبوعين الماضيين، إلى عزل أنفسهم في المنزل، لمدة أسبوعين من تاريخ عودتهم.

يأتي هذا الإجراء الاحترازي الذي دعت له وزارة الصحة، في إطار تعزيز الإجراءات الوقائية التي تتخذها المملكة لمواجهة انتشار واحتواء فيروس كورنا المستجد (كوفيد- 19) الذي أصاب نحو 107,353 شخصًا في أكثر من 30 دولة حول العالم توفي منهم 3,646 حالة.

كيف تطبق إجراءات العزل الصحي المنزلي؟

وفي إطار جهود وزارة الصحة التوعوية للتعامل مع فيروس كورونا المستجد أوضحت، في تغريدة عبر حسابها الموثق بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أنه يجب عند ظهور أي أعراض لأمراض الأنفلونزا كالسعال أو العطس يجب إتباع عدة إجراءات وقائية هي:

1- تغطية فتحتي الفم والأنف بالمناديل الوقية أو بالمرفق.

2- التخلص من أدوات الاستخدام الشخصي الملوثة كالمناديل الورقية.

3- غسل اليدين بالماء والصابون أو الكحول المعقم.

4- البقاء في المنزل في غرفة خاصة والانعزال عن الآخرين قدر الإمكان.

5- الاستعانة بالآخرين لقضاء احتياجات المريض نيابة عنه دون الاختلاط به.

6- تجنب استقبال الزوار في المنزل والسفر أو الخروج للأماكن الخاصة والعامة كالمدرسة أو العمل والأسواق.

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7- عند الضرورة الطبية للتواصل مع الآخرين فيجب أن تكون هناك مسافة لا تقل عن متر.

8- ارتداء كمامة عند الخروج من المنزل أو الاختلاط بالآخرين.

9- سرعة التواصل مع الصحة على الرقم 937 للإبلاغ عن الحالة لإجراء الفحص والكشف الطبي اللازمين.

كما شددت وزارة الصحة، على ضرورة أخذ المعلومات من مصادرها الرسمية وعدم الانسياق وراء الشائعات، داعية كل من لديه أي استفسارات تخص الفيروس التواصل مع مركز صحة 937.

ما هو العزل الصحي وهل يختلف عن الحجر الصحي؟

يُعد العزل والحجر الصحي من الاستراتيجيات الشائعة للصحة العامة المستخدمة للمساعدة في منع انتشار الأمراض شديدة العدوى، ويُبقي العزل والحجر الصحي الأشخاص المرضى أو من تعرضوا إلى مرض شديد منعزلين عن الأشخاص غير المصابين

والعزل عبارة عن استراتيجية يتم اللجوء إليها لعزل المصابين بمرض مُعد عن الأشخاص الأصحاء كما يقيد العزل من حركة المرضى للمساعدة في عدم انتشار مرض معين، ويمكن رعاية الأشخاص المعزولين في منازلهم أو المستشفى أو منشآت الرعاية الصحية المخصصة، ويتم اللجوء إلى الحجر الصحي لعزل وتقييد حركة الأشخاص الذين يُحتمل تعرضهم لمرض مُعد ولكن لا تظهر عليهم الأعراض لنرى هل أصيبوا بالمرض أم لا؟ وقد يكون هؤلاء الأشخاص معدين وقد لا يكونون كذلك.

آخر تطورات فيروس كورونا في المملكة

وكانت وزارة الصحة أعلنت، اليوم الأحد، ارتفاع حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا إلى 11 حالة بعد اكتشاف 3 حالات جديدة نتجت عن مخالطة لحالات مُعْلَنَةٍ سابقًا كانت قادمة من إيران.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية «واس» عن وزارة الصحة تأكيدها بأن جميع الحالات المصابة معزولة حاليًا وجارٍ التعامل معها وتقديم الخدمة الصحية وفق الإجراءات الصحية المعتمدة، علمًا بأنَّ جميع الحالات هي من سكان محافظة القطيف.