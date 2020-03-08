للوقاية من فيروس كورونا.. أمانة جدة تفعل كافة خدماتها عن بعد

أعلنت أمانة محافظة جدة، اليوم الأحد، تفعيل جميع خدماتها عن بُعد، حفاظًا على سلامة المواطنين وللوقاية من فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، موضحةً خطوات الوقاية من الفيروس.

وقالت أمانة جدة، عبر حسابها الرسمي على «تويتر»: «حفاظًا على سلامتكم، ومن أجل الوقاية من كورونا، نقدم لكم جميع خدمات الأمانة عن بُعد، ويمكنكم الاطلاع عن التفاصيل من خلال هذا الرابط».

وتشمل بوابة الخدمات الإلكترونية لأمانة جدة، خدمات الأفراد وخدمات رجال الأعمال وخدمات الحكومة، مشيرةً إلى أنه يمكن متابعة الطوارئ والبلاغات من خلال «بلدي 940».

أمانة جدة توضح خطوات الوقاية من فيروس كورونا

وأوضحت أمانة جدة في «إنفوجراف» نشرته على حسابها الرسمي على «تويتر»، خطوات الوقاية من فيروس كورونا، ومنها تجنب المخالطة اللصيقة بشخص لديه أعراض نزلة البرد أو الإنفلونزا، والاهتمام بالنظافة الشخصية، وطهي الطعام جيدًا، وتجنب التعامل غير الآمن مع الحيوانات، واتباع آداب العطس والسعال.

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وكانت وزارة الصحة أعلنت، اليوم الأحد، ارتفاع حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا إلى 11 حالة بعد اكتشاف 3 حالات جديدة نتجت عن مخالطة لحالات مُعْلَنَةٍ سابقًا كانت قادمة من إيران.

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