النائب العام يوجّه بتحقيق أقصى التدابير الوقائية داخل السجون ودور التوقيف بشأن مواجهة كورونا

قال مصدر مسؤول في النيابة العامة، إن النائب العام الشيخ «سعود بن عبدالله المعجب»، وجّه دوائر الرقابة على السجون ودور التوقيف بالتأكيد على الجهات المعنيّة برفع معايير الإجراءات الاحترازية والوقائية، وفقًا للتوجيهات الملكية الكريمة بشأن الجهود المبذولة للقضاء على فيروس كورونا الجديد(COVID-19) .

ووفق المصدر، تشمل توجيهات النائب العام، تطبيق أنجح الأساليب بالسجون ودور التوقيف والإصلاحيات، ومراعاة توافر تلك المعايير الصحية في أوقات زيارة ذويهم لهم أو حال نقلهم خارج السجون ودور التوقيف.

كما تتضمن التوجيهات – بحسب المصدر - العمل مع المختصين على تنمية سبل زيادة الوعي بطرق التعامل مع هذا الفيروس وتوقّيه وسبل التحصّن منه والتعقيمات اللازمة بشأنه؛ تعزيزًا للإجراءات المتعلقة بصحة وسلامة السجين والموقوف، وزيادة الطمأنينة تجاههم.

كما وجّه النائب العام – وفق المصدر - برفع تقرير مفصّل عن تلك الإجراءات التدبيرية، والحرص على الكشف الدوري على المسجونين والموقوفين؛ تأكيدًا على سلامة صحتهم وتوعيتهم بطرق تجنيبهم الإصابة بهذا الفيروس المتفشي عالميًّا.

وأكد المصدر أن هذه الجهود من النيابة العامة تأتي؛ تماشيًا مع ما أكد عليه مجلس الوزراء في جلسته الماضية بشأن الإجراءات الاحترازية التي تتخذها المملكة بشكل مؤقت في مواجهة فيروس (كورونا) الجديد، واستكمالًا للجهود الرامية إلى توفير أقصى درجات الحماية والسلامة لأفراد المجتمع.

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