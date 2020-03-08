بسبب كورونا.. الحجر المنزلي وراء تعذّر حضور مسؤولين بالصحة اجتماعًا لإمارة نجران

أفادت إمارة منطقة نجران أنه تعذر حضور اثنين من مسؤولي مديرية الشؤون الصحة بالمنطقة، اليوم الأحد؛ بسبب خضوعهما للحجر المنزلي.
وفي التفاصيل، أوضح بيان للإمارة عبر تويتر، أنه تعذّر حضور كل من مدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة، ونائبه، للاجتماع اليوم؛ وذلك لحين ظهور نتائج الفحوصات المخبرية بعد خضوعهما للحجر المنزلي.
وأضاف البيان، أن المسؤولين الاثنين أجريا مهمة رسمية قبل أسبوع؛ للتعاقد مع أطباء وفنيين، بإحدى الدول التي أعلنت وزارة الصحة عن تدابير خاصة بشأن القادمين منها (جراء تفشي فيروس كورونا لديها).
وفي وقت سابق، وجَّه أمير منطقة نجران الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، بعدم إلغاء جهاز البصمة لتسجيل الحضور والانصراف للموظفين، مع فرض وجود أدوات للتعقيم بجانب الأجهزة، (ضمن الإجراءات الوقائية من فيروس كورونا).
وشملت توجيهات الأمير، إلزام الأسواق والمحال التجارية بتزويد المداخل والمخارج بوسائل الوقاية الصحية، مثل الكمامات وسوائل التعقيم.
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