السعودية اليوم / سمو نائب أمير منطقة حائل يحضر توقيع اتفاقية تقديم خدمات طبية لمنسوبي الإمارة ومجلس شباب المنطقة



حائل 13 رجب 1441 هـ الموافق 08 مارس 2020 م واس

بحضور صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة حائل، وقع مجلس شباب المنطقة اليوم اتفاقية مع مجموعة الأهلي الطبية بحائل.

وتضمنت الاتفاقية التي تمت بمكتب سموه تقديم خدمات طبية وخصومات لمنسوبي الإمارة , ومجلس شباب المنطقة وذويهم.

وأشاد سموه بدور القطاع الخاص في الشراكات المجتمعية سواء لمنسوبي القطاعات الحكومية أو الشراكات المجتمعية العامة التي تنعكس إيجاباً على المجتمع والمنشأة، مشيراً إلى أهمية تفعيل المسؤولية الاجتماعية لدى القطاع الخاص ودوره المهم في تنمية المجتمع وتقديم الخدمات.

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17:59ت م

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