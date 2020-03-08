السعودية اليوم / سفير المملكة لدى الأردن يستقبل المدير التنفيذي لمركز الملك عبدالله الثاني للتميز



عمّان 13 رجب 1441 هـ الموافق 08 مارس 2020 م واس

استقبل سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الأردن نايف بن بندر السديري في مكتبه اليوم، المدير التنفيذي لمركز الملك عبدالله الثاني للتميز الدكتور إبراهيم الروابدة والوفد المرافق له.

وأشار السفير السديري إلى أن مركز الملك عبدالله الثاني للتميز والجوائز التي يقدمها، ماهي إلا مدعاة للفخر والاعتزاز، من تحفيزها للجميع إلى بذل المزيد من الجهد والمثابرة للوصول إلى مستوى عال من التميز، منّوهاً بالدور الكبير الذي تلعبه في دفع عجلة التنمية وتطوير العمل المؤسسي والحكومي من أجل الارتقاء بالخدمات المقدمة من قبل مختلف الجهات، وضمان وصول الأردن إلى مصاف دول العالم المتقدمة.

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17:34ت م

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