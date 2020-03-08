السعودية اليوم / التشيك: ارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بكورونا إلى 28 حالة



براغ 13 رجب 1441 هـ الموافق 08 مارس 2020 م واس

ارتفعت حصيلة الإصابات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في التشيك إلى 28 حالة.

وأوضح راديو "براغ الدولي" اليوم أن نحو 24 إصابة من إجمالي 28 إصابة جديدة مرتبطة بإيطاليا التي شهدت أكثر من 230 حالة وفاة جراء الفيروس، مشيراً إلى أن الحالات الأربع الأخرى مرتبطة بمدينة "بوسطن" الأمريكية.

وأشار الراديو إلى أن جميع المصابين (بكوفيد-19) في جمهورية التشيك حالتهم مستقرة.

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17:04ت م

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