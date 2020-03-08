السعودية اليوم / روسيا تسجل 3 حالات إصابة جديدة بفيروس "كورونا"



موسكو 13 رجب 1441 هـ الموافق 08 مارس 2020 م واس

سجلت روسيا، اليوم 3 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في ضواحي موسكو ومقاطعتي بيلجورود وكالينينجراد.

وقال مقر العمليات المختص بمواجهة فيروس "كورونا" بروسيا في بيان أوردته وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية، إنه تم تسجيل 3 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد لدى مواطنين روس زاروا إيطاليا مؤخرا.

وأضاف البيان أنه تم حجزهم في المستشفيات الخاصة بالأمراض المعدية، مضيفًا أنه تم تحديد دائرة الأشخاص الذين تواصل معهم المصابون بفيروس كورونا في روسيا ويجري العمل على وضعهم تحت إشراف طبي لمنع انتشار عدوى فيروس كورونا في روسيا.

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17:00ت م

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