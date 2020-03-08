السعودية اليوم / سمو أمير منطقة الرياض يستقبل قائد القوات الخاصة للأمن البيئي



الرياض 13 رجب 1441 هـ الموافق 08 مارس 2020 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض في مكتب سموه بقصر الحكم اليوم، العميد ركن ساهر بن محمد الحربي بمناسبة تعيينه في منصبه الجديد قائداً للقوات الخاصة للأمن البيئي.

وقدم العميد الحربي تعريفاً عن ما تقوم به القوات الخاصة للأمن البيئي ومهامها ومناطق انتشارها مثمناً اهتمام سموه ومتابعته المباشرة للأمن البيئي في منطقة الرياض .

وأعرب سمو الأمير فيصل بن بندر عن تمنياته لهم بالتوفيق والنجاح في مهام عملهم مؤكداً المسؤولية والأمانة التي يحملونها .

حضر الاستقبال وكيل إمارة الرياض المساعد للشؤون التنموية سعود بن عبدالعزيز العريفي .

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16:54ت م

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