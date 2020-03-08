السعودية اليوم / هيئة البحرين للثقافة والآثار تعلن عن تأجيل معرض البحرين الدولي للكتاب



المنامة 13 رجب 1441 هـ الموافق 08 مارس 2020 م واس

أعلنت هيئة البحرين للثقافة والآثار عن تأجيل فعاليات معرض البحرين الدولي للكتاب في نسخته التاسعة عشرة الذي كان من المقرر إطلاق فعالياته في 25 مارس الجاري، إلى إشعار آخر.

ويشكل معرض البحرين الدولي للكتاب، الذي تم اختيار دولة الكويت لتكون ضيف شرف نسخته التاسعة عشرة، وتنظمه هيئة البحرين للثقافة والآثار كل عامين، ركيزة أساسية من ركائز النهضة الشاملة التي تعيشها البحرين في عهد الملك حمد بن عيسى آل خليفة.

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16:45ت م

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