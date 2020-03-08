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شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على سبب توقيف أمراء بارزين في السعودية والان مع التفاصيل
الأحد 8 مارس 2020
نقلت وسائل إعلام غربية عن مصادر سعودية مقربة من الديوان الملكي نفيها لما تردد عن ارتباط توقيف أمراء بارزين بالتخطيط لمحاولة انقلاب في المملكة، كما زعمت تقارير سابقة.
وكانت التقارير الإعلامية الغربية أوردت في وقت سابق مزاعم عن احتجاز أمراء من بينهم الأمير أحمد بن عبد العزيز والأمير محمد بن نايف.
ورفض مصدران مقربان من العائلة المالكة، تحدثا إلى وكالة أسوشيتيد برس الأمريكية، وصف تصرفات الأمراء بأنها تصل إلى حد محاولة انقلابية .. وفق “إرم نيوز“.
ونسبت الوكالة لشخص في السعودية مطلع على ما جرى أن ”عملية التوقيف جاءت بعد تراكم السلوك المستفز للقيادة“.
ونقلت صحيفة نيويرك تايمز من جهتها عن مصدرين سعوديين أن الأمير محمد بن سلمان ليس لديه قلق من احتمال الانقلاب عليه وأن ولي العهد سمع تقارير تفيد بأنهم كانوا ينتقدونه في التجمعات العائلية.
وأوردت وكالة أسوشيتيد برس الأمريكية على سبيل المثال، أن الأمير أحمد تذمر أخيرا من قرار إغلاق الحرم المكي لإعاقة انتشار فيروس كورونا الجديد.
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