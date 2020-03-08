شكرا لقرائتكم خبر عن عودة السعوديين من مصر لا تشترط شهادة "PCR" والان نبدء بالتفاصيل

رداً على الاستفسارات التي تلقتها سفارة المملكة بالقاهرة، تود السفارة إفادة المواطنين السعوديين المقيمين والزائرين لجمهورية مصر العربية بأن إجراءات عودة سفر المواطنين إلى وطنهم لا تشترط حصولهم على شهادة مخبرية (PCR).

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