شكرا لقرائتكم خبر عن تعليق كافة الانشطة التى تتطلب تجمعات بشرية بنجران والان نبدء بالتفاصيل
وجه أمير نجران بعدم إلغاء جهاز البصمة لتسجيل الحضور والانصراف للموظفين، مع فرض وجود أدوات للتعقيم بجانب الأجهزة، إضافة إلى إلزام الأسواق والمحال التجارية بتزويد المداخل والمخارج بوسائل الوقاية الصحية، مثل الكمامات وسوائل التعقيم.
كما وجّه بتعليق جميع الأنشطة والفعاليات بالمنطقة، مما يتطلب إقامتها تجمعات بشرية، سواء داخل الأجهزة الحكومية أو الأهلية، أو في المناطق المفتوحة.
وفي سياق متصل يخضع مدير صحة نجران ونائبه للعزل المنزلي لحين ظهور نتائج الفحوصات نظرا لوجودهما في مهمة رسمية قبل أسبوع بإحدى الدول الموبوءة ، للتعاقد مع أطباء وفنيين، بإحدى الدول التي أعلنت وزارة الصحة عن تدابير خاصة بها.
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