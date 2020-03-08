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عزل مدير صحة نجران ونائبه منزليًا لقدومهما من دولة موبوءة بـ كورونا
لحين ظهور نتائج الفحوصات المخبرية
متابعات الخليج 365- حسن عسيري - نجران
كشفت إمارة منطقة نجران، اليوم الأحد، عن خضوع مدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة، ونائبه، للعزل المنزلي، لحين ظهور نتائج الفحوصات المخبرية.
وأوضحت أن قرار العزل بسبب وجودهما في مهمة رسمية قبل أسبوع بإحدى الدول التي أعلنت وزارة الصحة تدابير خاصة بها، بسبب فيروس كورونا الجديد.
وأشارت الإمارة إلى أنه تعذر حضورهما للاجتماع الطارئ الذي ترأسه أمير المنطقة الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد اليوم، لاستعراض خطة الجهات المدنية والعسكرية بالمنطقة، للتصدي والتعامل مع فيروس كورونا.
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