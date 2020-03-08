ماذا فعل تعليم القصيم لمجابهة فيروس كورونا ؟

2020-03-08

متابعات الخليج 365 - واس

باشرت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة القصيم تطبيق العديد من الإجراءات والبرامج الوقائية والتوعوية ، لمجابهة فيروس كورونا، والتأكيد على تفعيل دور الإرشاد الصحي والطلابي، الذي يضمن توفير أقصى درجات الحماية ومنع انتقال العدوى، لجميع الأمراض المعدية، وذلك في جميع مدارس المراحل التعليمية الثلاث للبنين والبنات.

وأوضح المساعد للشؤون المدرسية في الإدارة العامة للتعليم بمنطقة القصيم عبدالرحمن بن صالح الصمعاني أن الإجراءات التوعوية والتثقيفية التي تتابع تطبيقها إدارة الشؤون الصحية المدرسية، تعتمد في الدرجة الأساس على زيادة حجم الجهود، ومضاعفة العمل بصورة مباشرة نحو تفعيل جميع ما تقوم بإقراره وزارة التعليم بالتنسيق مع وزارة الصحة من توجيهات وتوصيات من شأنها إيجاد البيئة المدرسية الآمنة والصحية لجميع الطلاب والطالبات، وجميع منسوبي ومنسوبات التعليم.

وأكدت مديرة إدارة الشؤون الصحية المدرسية بتعليم القصيم الدكتورة فاطمة الرديني على أن العمل مستمر بتطبيق إجراءات الوقاية من فيروس كورونا، ونشر الثقافة الصحية الشخصية والعامة التي تفعل العادات السلوكية والغذائية الصحيحة ، لبناء فرد ومحيط أسري واجتماعي سليم ، مشيرة إلى أن أهم الأساليب الوقائية المفعلة في جميع المدارس تدور حول توعية الطلاب والطالبات ومنسوبي ومنسوبات المدارس بفيروس كورونا وطرق انتقاله ووسائل الوقاية منه، وضرورة توعية أولياء الأمور بالإجراءات الوقائية، والتأكيد على زيارة الطبيب لطلب المشورة الطبية، والمتابعة الصحية لجميع أفراد الأسرة .

وبينت أنه تم تخصيص حصص الأنشطة، واستثمار الإذاعة المدرسية، والصحف والملصقات التوعوية في المدرسة، لبث محتوى علمي مبسط عن العدوى التنفسية، والممارسات الصحيحة للعناية والنظافة الشخصية.

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