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5 فعاليات و50 وثيقة عمل حر تطلقها جمعية المودة في يوم المرأة العالمي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة مكة المكرمة

قدمت جمعية المودة للتنمية الأسرية بمنطقة مكة المكرمة خدماتها منذ تأسيسها في 2003م لـ146,436 امرأة، وذلك عبر مبادرات تنموية عدة، في التمكين والتوعية والإرشاد، حيث استفادت من برنامج تعزيز مهارات جودة الحياة الأسرية 54,512 مستفيدة و84,607 مستفيدين من برنامج الإرشاد والحماية الأسرية، كما بلغ عدد المستفيدات من برنامج "شمل" لتنفيذ أحكام الرؤية والزيارة 3,893 مستفيدة. كما أهلت 422 مستفيدة عبر برنامج تأهيل المختصين، بالإضافة إلى 21 مستفيدة من خدمات الإرشاد البحثي.

وأوضح المهندس فيصل السمنودي رئيس مجلس الإدارة، أن المودة أطلقت فعاليات عدة بالتزامن مع اليوم العالمي للمرأة، من 5 حتى 8 مارس، وذلك من خلال أكاديمية الحياة لتمكين المرأة، بداية بركن تمكين المرأة للاستشارات المجانية، والذي قدمت من خلاله 50 استشارة أسرية، وبلغ عدد الزوار 505 زائرين تعرف على خدمات ومبادرات المودة، وما تقدمه للمرأة، كما سوف تقام ورشة تمكين المرأة ودورها في تنمية المجتمع، بمقر أكاديمية الحياة لتمكين المرأة بالصيرفي مول.

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وبين السمنودي أنه ستطلق 50 وثيقة عمل حر للمرأة، وذلك يأتي في ظل دعم المودة للمستفيدات من خدمات أكاديمية الحياة لتمكين المرأة عبر تمكينهم بالوسائل والممكنات كافة التي تساعدهم على الانتقال من الاحتياج إلى الإنتاج، والدخول لسوق العمل بأفضل الخبرات والمعارف وبداية مشاريعهم التجارية، بالإضافة لعدد من الدورات الاجتماعية والمهنية لتمكين المرأة. كما سيكون هناك معرض توعوي للمرأة في جامعة دار الحكمة.

كما أضاف السمنودي أن أكاديمية الحياة لتمكين المرأة تنفذ عددا من البرامج التدريبية وورش العمل بهدف تمكين النساء والانتقال بهن من الاحتياج إلى الإنتاج، عبر محاور عدة تبدأ بالتمكين المهني والحرفي وخلق فرص وظيفية للأرامل والمطلقات وتسويق منتجات الأسر المنتجة، والقروض للمشاريع الناشئة. كما أطلقت المودة صندوق ترابط للدعم المالي، نظرا لما تواجهه هذه الشريحة، خاصة الفئات المستضعفة، من تحديات اجتماعية ونفسية واقتصادية وصحية بسبب الظروف الاقتصادية، فقد صمم نموذج عمل مناسب لمساندة الأرامل والمطلقات المستضعفات اجتماعيا وقانونيا ونفسيا واقتصاديا عبر مراحل عدة والذي يستهدف خدمة 100 سيدة.

وأوضح السمنودي أن أكاديمية الحياة خدمت منذ تأسيسها في 2018م بمباركة ودعم كريم من الشيخة حياة عبداللطيف جميل، رئيسة مجلس إدارة مؤسسة حياة الخيرية. 2,981 مستفيدة تم تمكينهن مهنيا وحرفي، كما وظفت 50 مستفيدة، وأطلقت 50 وثيقة عمل حر لمساعدة المستفيدات في بداية مشاريعهن التجارية.

وأضاف مدير عام الجمعية أ.محمد بن علي آل رضي أنه يقدم العدد من الخدمات للمرأة بالمودة، بداية بالدورات الاجتماعية في التربية الوالدية والأم القائدة ومهارات التعامل مع المراهقين، بالإضافة لدورات تأهيل المقبلات على الزواج وغيرها من الدورات المهنية والحرفية عبر أكاديمية الحياة لتمكين المرأة، بالإضافة إلى خدمات الرعاية الوالدية والاستشارات الأسرية.