، إغاثي الملك سلمان يدشن توزيع مساعدات إنسانية لنازحي الجوف باليمن ،

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دشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالتعاون مع ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية أمس توزيع مساعدات إيوائية وغذائية لنازحي محافظتي الجوف وصنعاء بمأرب.
وشملت المساعدات 1,000 خيمة و3,000 سلة غذائية، و5,000 بطانية، و800 بساط، ضمن خطة الاستجابة العاجلة التي ينفذها المركز للنازحين من محافظتي الجوف وصنعاء.
وقال وزير الإدارة المحلية اليمني الدكتور عبدالرقيب فتح إن هذه الحملة مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة كمساعدات طارئة للنازحين من محافظة الجوف بعد النزوح المتزايد الذي شهدته المحافظة مؤخرًا، مشيرًا إلى أن هناك دعمًا مستمرًا للنازحين القادمين من الجوف وباقي المحافظات، مقدمًا شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- على الدعم الإنساني المتكامل الذي تقدمه المملكة ممثلة بالمركز.
وأوضح مدير فرع مركز الملك سلمان للإغاثة بمحافظة مأرب عبدالرحمن الصيعري أن هذه المعونات والمساعدات الإنسانية تأتي في إطار الدعم المتواصل للأسر النازحة في المحافظة والذين يعيشون ظروفًا قاسية جراء نزوحهم الإجباري من مناطق سيطرة ميليشيا الحوثي الانقلابية، والمعارك المستمرة في مناطق سكنهم السابقة.
وتأتي هذه المعونات والمساعدات امتدادًا للجهود الإغاثية والإنسانية التي يقدمها المركز للنازحين الذين أجبرتهم ميليشيا التمرد والانقلاب الحوثية المدعومة من إيران على التشرد والنزوح من مساكنهم.مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية مساعدات إيوائية وغذائية لنازحي
08 مارس 2020 - 13 رجب 1441 04:36 PM
ضمن خطة الاستجابة العاجلة التي ينفذها المركز للنازحين.. مساعدة طارئة
دشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالتعاون مع ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية أمس توزيع مساعدات إيوائية وغذائية لنازحي محافظتي الجوف وصنعاء بمأرب.
وشملت المساعدات 1,000 خيمة و3,000 سلة غذائية، و5,000 بطانية، و800 بساط، ضمن خطة الاستجابة العاجلة التي ينفذها المركز للنازحين من محافظتي الجوف وصنعاء.
وقال وزير الإدارة المحلية اليمني الدكتور عبدالرقيب فتح إن هذه الحملة مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة كمساعدات طارئة للنازحين من محافظة الجوف بعد النزوح المتزايد الذي شهدته المحافظة مؤخرًا، مشيرًا إلى أن هناك دعمًا مستمرًا للنازحين القادمين من الجوف وباقي المحافظات، مقدمًا شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- على الدعم الإنساني المتكامل الذي تقدمه المملكة ممثلة بالمركز.
وأوضح مدير فرع مركز الملك سلمان للإغاثة بمحافظة مأرب عبدالرحمن الصيعري أن هذه المعونات والمساعدات الإنسانية تأتي في إطار الدعم المتواصل للأسر النازحة في المحافظة والذين يعيشون ظروفًا قاسية جراء نزوحهم الإجباري من مناطق سيطرة ميليشيا الحوثي الانقلابية، والمعارك المستمرة في مناطق سكنهم السابقة.
وتأتي هذه المعونات والمساعدات امتدادًا للجهود الإغاثية والإنسانية التي يقدمها المركز للنازحين الذين أجبرتهم ميليشيا التمرد والانقلاب الحوثية المدعومة من إيران على التشرد والنزوح من مساكنهم.
، إغاثي الملك سلمان يدشن توزيع مساعدات إنسانية لنازحي الجوف باليمن ،
المصدر : الخليج 365
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