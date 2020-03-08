، "الوزراء الأردني" يمنع الإجازات الخارجية للعمالة الوافدة بسبب "كورونا" ،

محمد بن مسعود - الدمام - وقف تصاريح العمل للقادمين من الخارج وتعليق سفر الموظفين

قرر مجلس الوزراء الأردني منع الإجازات الخارجية للعمالة الوافدة، ووقف تصاريح العمل للقادمين من الخارج، ومنع الإجازات للطلاب الأجانب الدارسين في الأردن الذين يذهبون إلى دول ينتشر بها فيروس كورونا المستجد، بهدف الحد من إمكانية انتشار الفيروس ودخوله إلى الأردن.

كما قرر المجلس أيضاً في جلسته التي عقدها اليوم ، وقف الرحلات المدرسية الخارجية وتعليق سفر الموظفين للخارج إلا للضرورة القصوى وبموافقة مجلس الوزراء، والاستمرار بنصح المواطنين الأردنيين بعدم السفر للخارج إلا للضرورة القصوى، إضافة إلى تشديد الرقابة على المعابر الحدودية، إذ يتم الآن دراسة المعابر الحدودية البرية للأردن بشكل مكثف.

مجلس الوزراء الأردني فيروس كورونا الجديد