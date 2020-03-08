أمير نجران يوجّه بعدم إلغاء «البصمة» بسبب كورونا والاستعاضة بأدوات التعقيم

وجّه أمير منطقة نجران الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد بعدم إلغاء جهاز البصمة لتسجيل الحضور والانصراف للموظفين، مع فرض وجود أدوات للتعقيم بجانب الأجهزة، (ضمن الإجراءات الوقائية من فيروس كورونا).

جاء ذلك في بيان لإمارة المنطقة، عبر تويتر، أوضحت خلاله، أن توجيهات الأمير شملت إلزام الأسواق والمحال التجارية بتزويد المداخل والمخارج بوسائل الوقاية الصحية، مثل الكمامات وسوائل التعقيم.

وفي وقت سابق نصحت وزارة الصحة بتجنب السفر والأماكن العامة «مثل المدرسة أو العمل»، وتجنب استقبال الزوار بالمنزل، وعند الضرورة الطبية للتواصل مع الآخرين فيجب وجود مسافة لا تقل عن متر.

وأهابت الوزارة بالجميع إلى التواصل مع مركز صحة 937 في حال الرغبة في أي استفسار يخص الفيروس، مشددةً على أخذ المعلومات من مصادرها الرسمية وعدم الانسياق وراء الشائعات.

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