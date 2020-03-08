«الصقور السعودية» يختتم مشاركته بالمعرض الدولي لصناعة الطيران والدفاع في تونس

اختتم فريق القوات الجوية الملكية السعودية «الصقور السعودية» مشاركته في الدورة العاشرة للمعرض الدولي لصناعة الطيران والدفاع في تونس.
أقيم المعرض في مدينة جربة جنوبي تونس، بمشاركة أكثر من 250 شركة عارضة و100 وفد دولي رسمي.
وقدم فريق صقور السعودية عروضًا يومية لطائراتها الـ7 المشاركة، كما شارك بجناح يضم لوحاتٍ وصورًا وكتيبات تتحدَّث عن تاريخ القوات الجوية الملكية السعودية.
يُذكر أن الرئيس التونسي قيس سعيد أشرف على افتتاح المعرض، ونال الطيارون السعوديون إعجابَ الآلاف من المتابعين لهذه المناسبة الأولى من نوعها في تونس.
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