‏‫جامعة أم القرى‬ توضح حقيقة تطبيق نظام التعليم عن بُعد بسبب كورونا ‬‬‬

نفت جامعة «أم القرى»، صدور أي قرارات بشأن تقليص عدد المحاضرات، أو تطبيق نظام التعليم عن بعد؛ بسبب الإجراءات الاحترازية السارية للوقاية من فيروس كورونا.
جاء ذلك في بيان لجامعة أم القرى أوضحت خلاله، أن الخطة الشاملة لمواجهة فايروس كورونا ضمن الإجراءات الاحترازية افتراضية تخضع للتقييم بناء على المعطيات الواقعية والرسمية.
وتابع البيان، تهيب الجامعة بالجميع توخّي الدقة في استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.
واستكمل، تأمل الجامعة من أعضاء هيئة التدريس وأبنائها وبناتها الطلاب والطالبات الالتزام بحضور محاضراتهم حسب جداولهم.
ونبّهت الجامعة إلى أن الحسابات الرسمية للجامعة أو نظم الاتصال الداخلي لمنسوبيها هي المصادر الحصرية للمعلومات والقرارات في الجامعة.
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