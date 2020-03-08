بالصور.. إجراءات احترازية للوقاية من كورونا في ٢٠ ألف مرفق‎ بالطائف

وجّه أمين الطائف المهندس «محمد بن هميل آل هميل» الوكالات والإدارات الإشرافية والبلديات المرتبطة والفرعية كافة باتخاذ تدابير وقائية من عدوى فيروس كورونا.

وأوضحت أمانة الطائف (في بيان) أن التوجيهات شملت تعميم ومتابعة التدابير الاحترازية، على الأنشطة التجارية والمتعلقة بالمستهلك كافة، و20 ألف مرفق تجاري وسياحي.

وأضاف البيان، تشمل الإجراءات الاحترازية المطبّقة المطاعم والمطابخ ومحلات الحلاقة والبوفيهات ومحلات بيع الوجبات السريعة والتموينات والأسواق التجارية وأسواق النفع العام والمرافق الترفيهية والترويحية والسياحية.

وأوضحت أمانة الطائف، أنه تم إلزام هذه الأنشطة بتطبيق الاشتراطات الصحية والتزام مقدّمي ومحضّري الغذاء في المطاعم والبوفيهات وما في حكمها بوضع كمامات وارتداء قفازات والاعتناء بالنظافة الشخصية بالإضافة إلى العاملين في أنشطة الحلاقة والتجميل والمغاسل والمخابز.

ونوّه البيان، بأن البلديات الفرعية ومكاتب الخدمات البلدية، نفّذت حملات توعوية ورقابية مكثفة لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية بجولات صباحية ومسائية وتطبيق الغرامات والجزاءات على المخالفين والتي تصل إلى الإغلاق.

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ووفق البيان، تم اتخاذ إجراءات وقائية سريعة ومكثفة بالمسالخ البلدية والحدائق والمنتزهات والمرافق العامة ودورات المياه بالشوارع الرئيسية، فضلًا عن بدء التعقيم والوقاية ووضع أجهزة للتعقيم وتخصيص فرق ميدانية لمتابعة أعمال تنفيذ الإجراءات الاحترازية.

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