«هيئة الموسيقى» تستقبل الراغبين في الانضمام لـ«الفرقة الوطنية»

أعلنت هيئة الموسيقى عن بدء استقبال طلبات الموسيقيين والعازفين الراغبين في الانضمام للفرقة الوطنية للموسيقى، وذلك من خلال التقديم على المنصة الإلكترونية خلال الفترة من 8 إلى 19 مارس 2020م، بينما ستكون تجارب الأداء خلال الفترة من 25 إلى 31 مارس الجاري، على أن يتم الإعلان عن المنضمين للفرقة يوم 3 إبريل المقبل.

وتهدف المبادرة لتكوين فرقة موسيقية سعودية مبنية على أسس علمية، يتم تدريبها وتأهيلها لتمثل المملكة في المحافل الموسيقية محليًّا ودوليًّا.

ويشترط للدخول لتجارب الأداء، أن يكون متوسط عمر المتقدم بين 23 إلى 50 عامًا، وأن لا تقل خبرته الموسيقية عن ثلاثة أعوام، وأن يتمكن من العزف على المقامات الموسيقية الشرقية الرئيسية، كما يستطيع العزف والأداء بشكل جماعي ضمن فرقة موسيقية.

كما يشترط على المتقدم رفع مقطع فيديو مدته دقيقتين على منصة التقديم يحتوي على عزف الآلة -التي يُجيدها- بأسلوب منفرد، والآلات الوترية الموسيقية المتاحة للمشاركة هي: الكمان، الفيولا، التشيلو، الكونترباص، العود، القانون، الجيتار، البيسجيتار، بينما تتاح المشاركة بالناي فقط من بين آلات النفخ الموسيقية.

وستمثل الفرقة الوطنية للموسيقى التي يشرف على أعمالها الموسيقار الدكتور عبدالرب إدريس، المملكة في المحافل الموسيقية الإقليمية والعالمية، كما ستقوم بدعم وتمكين المواهب السعودية وتأصيل الموروث السعودي الموسيقي وإيصاله للعالمية.

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وتعدّ الفرقة إحدى المبادرات التي أعلنت عنها وزارة الثقافة ضمن الحزمة الأولى لمبادراتها الداعمة للقطاع الثقافي السعودي.

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