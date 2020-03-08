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تعليق الأنشطة والفعاليات وفرض أدوات للتعقيم بجانب أجهزة الحضور والانصراف في نجران

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رأس أمير منطقة نجران جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، قبل قليل اجتماعًا طارئًا لاستعراض خطة الجهات المدنية والعسكرية بالمنطقة، للتصدي والتعامل مع فيروس كورونا الجديد "كوفيد - 19".

ووجه أمير نجران، بتعليق جميع الأنشطة والفعاليات بالمنطقة، مما يتطلب إقامتها تجمعات بشرية، سواء داخل الأجهزة الحكومية أو الأهلية، أو في المناطق المفتوحة.

كما وجه بعدم إلغاء جهاز البصمة لتسجيل الحضور والانصراف للموظفين، مع فرض وجود أدوات للتعقيم بجانب الأجهزة، إضافة إلى إلزام الأسواق والمحال التجارية بتزويد المداخل والمخارج بوسائل الوقاية الصحية، مثل الكمامات وسوائل التعقيم.


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