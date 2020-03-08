السعودية اليوم / الخطوط المغربية تعلق رحلاتها نحو مدينتي ميلانو والبندقية الايطاليتين بشكل مؤقت



الرباط 13 رجب 1441 هـ الموافق 08 مارس 2020 م واس

أعلنت شركة الخطوط الجوية الملكية المغربية عن تعليق رحلاتها الجوية في اتجاه مدينتي ميلانو والبندقية الايطاليتين بشكل مؤقت ابتداء من اليوم احترازًا من تفشي فيروس كورونا.

وأوضح بيان صادر عن الشركة اليوم، ان هذا القرار يأتي بعد اعلان السلطات الإيطالية فرض الحجر الصحي على هاتين المدينتين، مضيفا ان القرار سيستمر حتى بداية أبريل المقبل.

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15:58ت م

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