السعودية اليوم / سمو أمير نجران يستقبل مدير جوازات المنطقة



نجران 13 رجب 1441هـ الموافق 08 مارس 2020 م واس

بارك صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، أمير منطقة نجران، تكليف العميد سعد بن سعيد القحطاني، مديرًا لجوازات المنطقة.

وأعرب سموه لدى استقباله في مكتبه بديوان الإمارة، اليوم، مدير الجوازات، عن تهنئته له بالثقة، وأمنياته له بالتوفيق في مهمته الجديدة.

من جهته، عبّر القحطاني عن شكره لسمو أمير المنطقة على ما لقيه من توجيهات، مؤكدًا عزمه وزملاءه على مواصلة العطاء وبذل الجهود بكل صدق وأمانة وإخلاص.

//انتهى//

15:53ت م

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